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Гаске после последнего матча на «Мастерсе» в Париже: «Я 130-й, и у меня не просто так сейчас этот рейтинг. Поэтому я заканчиваю»

Ришар Гаске поделился эмоциями после последнего матча на «Мастерск» в Париже.

Француз уступил в первом круге квалифаеру Зизу Бергсу со счетом 3:6, 4:6.

Ранее стало известно, что Гаске завершит карьеру на «Ролан Гаррос-2025».

– Как только я объявил об этом, ко мне пришло осознание. Я чувствовал напряжение – ты знаешь, что это все в последний раз. Поэтому было очень специфически. Он хорошо играл, был сильнее меня. И покрытие было очень быстрым, я не справился.

Я выложился на 100%. Я так готовился к этому «Мастерсу». Я сказал себе показать максимум, но уровень получился не очень хорошим.

Я 130-й, и у меня не просто так сейчас этот рейтинг. Поэтому я заканчиваю. Иначе бы я этого не делал.

Мне повезло, что я в хорошей физической форме, хорошо играю и могу делать вид, что жду победы в некоторых матчах. Я стараюсь не получать травмы и максимально наслаждаться. Я постараюсь дотянуть до «Ролан Гаррос».

– Что вы чувствовали, когда говорили речь на корте?

– Я не чувствовал, что готов. Всегда есть первый и последний раз. И этот был для меня первым.

Когда впервые выходишь на матч на «Ролан Гаррос» или здесь, это потрясающе. И когда мне сегодня впервые поставили микрофон, казалось, что это первый раз. Он и на самом деле был первым.

Я был тронут таким завершением турнира, но у меня еще есть несколько возможностей впереди. В следующем году мне будет 39, и я не могу желать большего.

Я бы хотел сыграть в Монпелье и Марселе в последний раз, потому что они мне дороги. Еще в Монако, я бы хотел провести там квалификацию. Еще несколько «Челленджеров» во Франции и «Ролан Гаррос». Я постараюсь сыграть хороший сезон, впереди замечательные турниры.

Надеюсь, у меня получится до них дойти. Меня спрашивали, хотел бы я закончить карьеру тут или на «Ролан Гаррос». Думаю, «Ролан Гаррос» – хороший выбор. Я хотел провести как можно больше матчей, потому что уходить из спорта непросто.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Гаске
logoРишар Гаске
logoATP
logoRolex Paris Masters
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