Гонконг (WTA). 2-й круг. Шнайдер сыграет c Хон, Болтер – с Сиюй Ван

Диана Шнайдер сыграет с Присциллой Хон во втором круге в Гонконге.

Сетка турнира здесь . Prudential Hong Kong Tennis Open Гонконг, Китай 28 октября – 3 ноября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Второй круг