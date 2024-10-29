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Итоговый турнир WTA. Пары. Кудерметова и Чжань попали в одну группу с Эррани и Паолини

Прошла жеребьевка парного итогового турнира WTA в Эр-Рияде. Восемь пар разбили на две группы – Зеленую и Белую.

Зеленая группа:

Белая группа:

Матчи начнутся в субботу.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoWTA
logoСара Эррани
logoЛюдмила Киченок
logoГабриэла Дабровски
logoТэйлор Таунсенд
logoХаоцзин Чжань
logoWTA Finals
logoКатерина Синякова
logoВероника Кудерметова
logoЭлиза Мертенс
logoЖасмин Паолини
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