Итоговый турнир WTA. Пары. Кудерметова и Чжань попали в одну группу с Эррани и Паолини
Прошла жеребьевка парного итогового турнира WTA в Эр-Рияде. Восемь пар разбили на две группы – Зеленую и Белую.
Зеленая группа:
Людмила Киченок и Алена Остапенко (Украина/Латвия, 1);
Су-Вэй Се и Элиза Мертенс (Тайвань/Бельгия, 3);
Николь Меличар и Эллен Перес (США/Австралия, 6);
Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 8).
Белая группа:
Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия, 2);
Сара Эррани и Жасмин Паолини (Италия, 4);
Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик (США, 5);
Хаоцзин Чжань и Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7).
Матчи начнутся в субботу.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости