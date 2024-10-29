Синнер о кишечной инфекции: «Сегодня мне немного лучше, но тело не в том состоянии, чтобы соревноваться»

Первая ракетка мира Янник Синнер объяснил пропуск «Мастерса» в Париже.

Итальянец пропустит турнир из-за кишечной инфекции.

– Очень тяжело объявлять, что я не сыграю в Париже. Мы приехали очень рано, чтобы как можно лучше подготовиться.

После первой тренировки я почувствовал себя плохо. Поговорил с врачом в воскресенье, он сказал, что это вирус и что через три-четыре дня станет легче.

Сегодня мне немного лучше, но тело не в том состоянии, чтобы соревноваться, я еще очень, очень слаб. Нет смысла выходить здесь на корт и пытаться играть.

Да, я очень расстроен, потому что это тот турнир, где я хотел проверить свои силы. Это была одна из моих главных целей на эту неделю, но, к сожалению, я не смогу ее реализовать.

– Вероятно, вы хотите сохранить энергию перед итоговым и Кубком Дэвиса. Как быстро вы рассчитываете возобновить тренировки?

– Да, сейчас самое главное – восстановиться и вернуть 100% своей физической формы. Может, в следующие три-четыре дня я почувствую себя лучше и снова начну тренироваться. Конечно, главная цель – поехать в Турин.

Но сейчас для меня важнее всего мое самочувствие в ближайшие дни. Надеюсь, я буду готов к Турину.