Синнер не сыграет на «Мастерсе» в Париже

Янник Синнер пропустит турнир в Париже из-за кишечного вируса.

В прошлом году итальянец также снялся с парижского «Мастерса», но по ходу турнира. Его место в сетке займет лаки-лузер Артур Казо. Он начнет со второго круга и сыграет с Беном Шелтоном или Корентеном Муте.