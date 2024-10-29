Синнер не сыграет на «Мастерсе» в Париже
Янник Синнер пропустит турнир в Париже из-за кишечного вируса.
В прошлом году итальянец также снялся с парижского «Мастерса», но по ходу турнира. Его место в сетке займет лаки-лузер Артур Казо. Он начнет со второго круга и сыграет с Беном Шелтоном или Корентеном Муте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @RolexPMasters
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