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Познер о включении Шараповой в Зал славы: «Представители тенниса умнее и дальновиднее своих коллег по другим видам спорта»

Владимир Познер высказался о включении Шараповой в Зал теннисной славы.

«Не стал бы делать далеко идущие выводы в связи с принятием Марии Шараповой в Зал славы тенниса. Очень за нее рад, она заслужила эту награду. Но обратил бы внимание на то, что федерация тенниса, в отличие от буквально всех остальных спортивных организаций, допускает российских спортсменов ко всем своим турнирам. Да, без флага, без объявления страны, но дает им играть. Так что Машу следует поздравить, но не истолковывая ее приглашение как сдвиг в политике Запада.

Я бы просто сказал, что представители тенниса умнее и дальновиднее своих коллег по другим видам спорта. Кроме, конечно, НХЛ: российские хоккеисты играют за многие канадские и американские клубы», – сказал телеведущий и журналист РИА Новости.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoМария Шарапова
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