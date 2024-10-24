Шарапова и братья Брайаны в 2025-м будут введены в Зал теннисной славы
Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в 2025 году войдет в Международный зал теннисной славы.
Она станет третьим представителем России в зале славы. Ранее туда были включены Марат Сафин (в 2016-м) и Евгений Кафельников (в 2019-м).
Также в следующем году в зал славы будут введены экс-первые ракетки мира в паре Майк и Боб Брайаны. Вместе они выиграли 16 «Больших шлемов» и золото Олимпиады-2012.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennisfame.com
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