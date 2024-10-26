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Кафельников голосовал за включение Шараповой в Международный зал теннисной славы

Евгений Кафельников прокомментировал то, что Мария Шарапова будет введена в Зал теннисной славы в 2025 году.

«Могу сказать, что я, как член Международного зала славы, голосовал за вступление [Шараповой]», – сказал Кафельников.

Отметим, что ранее Кафельников не скрывал личную неприязнь к Шараповой.

11 самых титулованных игроков в истории России. У Шараповой – большой отрыв

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Матч ТВ»
logoМария Шарапова
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logoЕвгений Кафельников
logoHall of Fame Open
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