Кафельников голосовал за включение Шараповой в Международный зал теннисной славы

Евгений Кафельников прокомментировал то, что Мария Шарапова будет введена в Зал теннисной славы в 2025 году.

«Могу сказать, что я, как член Международного зала славы, голосовал за вступление [Шараповой]», – сказал Кафельников.

Отметим, что ранее Кафельников не скрывал личную неприязнь к Шараповой .

11 самых титулованных игроков в истории России. У Шараповой – большой отрыв