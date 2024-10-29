Стефанос Циципас: «Должно многое сойтись, чтобы я квалифицировался на итоговый»
Стефанос Циципас высказался о борьбе за попадание на итоговый турнир ATP.
Он обыграл Роберто Карбаллес-Баэну в первом круге «Мастерса» в Париже – 4:6, 6:3, 6:3.
«Должно многое сойтись, чтобы я квалифицировался на итоговый. Но если мне удастся прибавить в игре, посмотрим», – сказал Циципас, отстающий от восьмого в гонке Андрея Рублева на 705 очков. – Если я смогу показать здесь что-то стоящее, то могу отобраться. Если абстрагироваться от этого, то я просто хочу прибавить в игре и стать лучше».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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