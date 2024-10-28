Бублик о периоде после US Open: «Я спрашивал себя: «Что я делаю? Достаточно ли я хорош?»

Александр Бублик рассказал, какое отношение к теннису считает правильным.

Казахстанец в первом круге «Мастерса» в Париже обыграл Фабио Фоньини. Для Бублика это первая за три месяца победа над игроком из топ-100.

– У вас был тяжелый период после «Уимблдона»...

– Нет, после US Open. После «Уимблдона» был отдых. Я даже не помню с кем я тогда играл. Поражение на US Open было первым... Я проиграл Шану [Цзюньчэню], но в Чэнду он выиграл титул, и я подумал – ладно, он может играть в теннис. Он заслужил мое уважение, и он знает об этом. Я очень уважаю Джерри.

А потом пару матчей я проиграл на тай-брейке в третьем сете. Было немного тяжело, и на Кубке Дэвиса, потому что это случилось дома (Бублик уступил 247-й ракетке – Спортс’‘). Пару месяцев – сентябрь, октябрь были трудными.

– Что позволяет вам справляться с этими взлетами и падениями?

– Я просто стараюсь не сходить с ума. Во всех планах. Я не хочу погружаться в глубокую темную дыру из слов, что я не могу играть в теннис, или быть слишком расслабленным. Для меня теннис где-то посередине.

Надо быть стабильным, иначе в карьере не будет никакого смысла. Год [успеха] ничего не значит. Нужно быть в балансе. Немного философии: не стоит сильно зависеть от побед, потому что тогда в один день кричишь, что это лучший день в жизни, а потом проигрываешь, и день становится худшим. Многие игроки такие. Я всегда стараюсь быть где-то посередине.

Но последние пару месяцев я проигрывал эти тяжелые матчи и был в том темном месте, про которое говорил. Я спрашивал себя: «Что я делаю? Достаточно ли я хорош?» Я все еще тут. Не переживайте, просто надо немного времени, и я очень рад, что это последняя неделя сезона. А потом я смогу вспомнить все, что я сделал за последние шесть лет.