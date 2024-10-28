Бублик победил игрока из топ-100 впервые с «Уимблдона»
33-я ракетка мира Александр Бублик в первом круге «Мастерса» в Париже обыграл 79-ю ракетку Фабио Фоньини со счетом 7:5, 7:5.
Казахстанец впервые с «Уимблдона» победил соперника из топ-100. После поражения в третьем круге от 13-й ракетки мира Томми Пола Бублик проиграл семь матчей игрокам первой сотни и еще один – 247-й ракетке Элмеру Меллеру.
Выиграл он один матч: на турнире в Чэнду у №174 Федерика Агустина Гомеса.
Во втором круге в Париже Бублик встретится с Хольгером Руне или Маттео Арнальди.
Опубликовано: Алёна Майорова
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