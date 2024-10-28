Дочь бывшего тренера Медведева Приданкина выиграла первый матч на уровне WTA

19-летняя Елена Приданкина в первом круге WTA 250 в Наньчане обыграла 120-ю ракетку мира Эллу Зайдель со счетом 6:3, 7:6(8).

Приданкина – дочь Ивана Приданкина. Он тренировал Даниила Медведева с 12 лет и до переезда во Францию.

Сейчас россиянка 139-я в рейтинге, у нее 6 титулов ITF.

Дальше Приданкина встретится с Камиллой Рахимовой.