Дочь бывшего тренера Медведева Приданкина выиграла первый матч на уровне WTA
19-летняя Елена Приданкина в первом круге WTA 250 в Наньчане обыграла 120-ю ракетку мира Эллу Зайдель со счетом 6:3, 7:6(8).
Приданкина – дочь Ивана Приданкина. Он тренировал Даниила Медведева с 12 лет и до переезда во Францию.
Сейчас россиянка 139-я в рейтинге, у нее 6 титулов ITF.
Дальше Приданкина встретится с Камиллой Рахимовой.
Опубликовано: Алёна Майорова
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