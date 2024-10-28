0

Дочь бывшего тренера Медведева Приданкина выиграла первый матч на уровне WTA

19-летняя Елена Приданкина в первом круге WTA 250 в Наньчане обыграла 120-ю ракетку мира Эллу Зайдель со счетом 6:3, 7:6(8).

Приданкина – дочь Ивана Приданкина. Он тренировал Даниила Медведева с 12 лет и до переезда во Францию.

Сейчас россиянка 139-я в рейтинге, у нее 6 титулов ITF.

Дальше Приданкина встретится с Камиллой Рахимовой.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoWTA
logoJiangxi Open
Елена Приданкина
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Париж (ATP). 1-й круг. Махач играет с Риндеркнешем, Циципас встретится с Карбаллес-Баэной, Бублик – с Фоньини, Сонего – с Харри
352 минуты назадLive
Гонконг (WTA). 1-й круг. Халеп борется с Юань, Бетова уступила Хань
553 минуты назадLive
Наньчан (WTA). Рахимова и Приданкина вышли во 2-й круг
155 минут назадLive
Рублев о попадании на итоговый: «Обычно не слежу за рейтингом, но последние две недели проверяю его каждый день»
1сегодня, 09:51
Чемпионская гонка ATP. Димитров обошел Пола и стал 10-м, Рублев идет 8-м
сегодня, 08:57
Рейтинг WTA. Паолини стала 4-й ракеткой мира, Калинская – 11-й, Кенин вернулась в топ-100
4сегодня, 08:21
Рейтинг ATP. Алькарас вернулся на вторую строчку, Дрэйпер впервые вошел в топ-15, Мпетши Перрикар – в топ-35
6сегодня, 07:11
Шелтон – Мпетши Перрикару: «Я чуть не убился, пытаясь принять твою подачу»
вчера, 20:05
Швентек прилетела в Эр-Рияд
20вчера, 18:44Фото
Хачанов о поражении от Дрэйпера: «Поначалу казалось, что я играю против PlayStation»
3вчера, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14