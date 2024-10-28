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Чемпионская гонка ATP. Димитров обошел Пола и стал 10-м, Рублев идет 8-м

Григор Димитров обошел Томми Пола и вернул 10-ю позицию в чемпионской гонке ATP.

PIF ATP Live Race To Turin

Положение на 28 октября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия)* 10340
2 (2) Карлос Алькарас (Испания)* 6720
3 (3) Александр Зверев (Германия)* 6325
4 (4) Даниил Медведев (Россия)* 4830
5 (5) Тэйлор Фриц (США) 4300
6 (6) Новак Джокович (Сербия) 3910
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 3855
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3720
9 (9) Алекс де Минаур (Австралия) 3555
10 (11) Григор Димитров (Болгария) 3150
11 (10) Томми Пол (США) 3145
12 (12) Стефанос Циципас (Греция) 2975
13 (13) Хуберт Хуркач (Польша) 2640
15 (15) Хольгер Руне (Дания) 2635
14 (14) Лоренцо Музетти (Италия) 2600
14 (14) Джек Дрэйпер (Великобритания) 2595
14 (14) Фрэнсис Тиафу (США) 2585
Опубликовано: Алёна Майорова
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