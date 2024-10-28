Наньчан (WTA). 1-й круг. Рахимова сыграет с Мартич, Приданкина – с Зайдель

Камилла Рахимова сыграет с Петрой Мартич в первом круге в Наньчане.

Сетка турнира здесь . Jiangxi Open Наньчан, Китай 28 октября – 3 ноября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Первый круг