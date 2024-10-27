Базель (ATP). Финал. Шелтон поборется с Мпетши Перрикаром

Бен Шелтон сыграет с Джованни Мпетши Перрикаром в финале в Базеле.

Сетка турнира здесь . Swiss Indoors Basel Базель, Швейцария 21 – 28 октября 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 385 100 евро Крытые корты, хард Финал