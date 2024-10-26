Дрэйпер о победе над Музетти: «Во втором сете было много и хорошего, и плохого. Горжусь тем, как продолжал бороться»

Джек Дрэйпер прокомментировал победу над Лоренцо Музетти в полуфинале в Вене.

Он обыграл итальянца 6:2, 6:4 и вышел в крупнейший финал в карьере.

«Думаю, что в первом сете я сыграл на очень высоком уровне. Конечно, Лоренцо – очень сильный соперник. Знаю его с детства, с ним всегда тяжело играть. Он провел отличный сезон.

Во втором сете было много и хорошего, и плохого. Длинные розыгрыши, нервные моменты, но я горжусь тем, как продолжал бороться и шел вперед. В итоге у меня получилось.

Это мой самый большой финал в карьере. Наверное, полуфинал «Большого шлема» значимее, но выход в финал «пятисотника» после всей той работы, которую я проделал в этом сезоне, – [тоже важен]. Я невероятно благодарен и счастлив, что так получилось. Продолжим завтра».