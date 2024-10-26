22-летний Дрэйпер вышел в крупнейший финал в карьере

18-я ракетка мира Джек Дрэйпер обыграл №17 Лоренцо Музетти в полуфинале в Вене – 6:2, 6:4.

Для 22-летнего британца это первый финал на уровне ATP 500 и четвертый вообще. У него один титул – Штутгарт-2024.

Следующим соперником Дрэйпера станет Алекс де Минаур или Карен Хачанов.