22-летний Дрэйпер вышел в крупнейший финал в карьере
18-я ракетка мира Джек Дрэйпер обыграл №17 Лоренцо Музетти в полуфинале в Вене – 6:2, 6:4.
Для 22-летнего британца это первый финал на уровне ATP 500 и четвертый вообще. У него один титул – Штутгарт-2024.
Следующим соперником Дрэйпера станет Алекс де Минаур или Карен Хачанов.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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