Оже-Альяссим снялся с «Мастерса» в Париже

Феликс Оже-Альяссим пропустит «Мастерс» в Париже из-за проблем со спиной.

В основной сетке его заменит лаки-лузер.

На этой неделе канадец уступил Джованни Мпетши Перрикару во втором круге в Базеле. У него сгорели 450 очков за прошлогодний титул.