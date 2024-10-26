Оже-Альяссим снялся с «Мастерса» в Париже
Феликс Оже-Альяссим пропустит «Мастерс» в Париже из-за проблем со спиной.
В основной сетке его заменит лаки-лузер.
На этой неделе канадец уступил Джованни Мпетши Перрикару во втором круге в Базеле. У него сгорели 450 очков за прошлогодний титул.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
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