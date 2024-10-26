Шелтон третий раз в карьере вышел в финал ATP
23-я ракетка мира Бен Шелтон обыграл №20 Артура Фиса в полуфинале «пятисотника» в Базеле – 6:3, 7:6(9).
Для 22-летнего американца это будет третий финал в карьере. Вообще он ни разу не проигрывал в финалах ATP (на его счету титулы в Токио-2023 и Хьюстоне-2024).
Дальше он поборется с Хольгером Руне или Джованни Мпетши Перрикаром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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