Шелтон о матче с Фисом в Базеле: «Покажи мне что-нибудь, Артур»
Бен Шелтон обратился к Артуру Фису после победы в четвертьфинале в Базеле.
Они встретятся в полуфинале.
«Покажи мне что-нибудь, Артур», – написал американец на камере.
Баланс личных встреч Шелтона и Фиса – 1:0 в пользу француза.
Опубликовано: Алёна Майорова
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