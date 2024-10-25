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Шелтон о матче с Фисом в Базеле: «Покажи мне что-нибудь, Артур»

Бен Шелтон обратился к Артуру Фису после победы в четвертьфинале в Базеле.

Они встретятся в полуфинале.

«Покажи мне что-нибудь, Артур», – написал американец на камере.

Баланс личных встреч Шелтона и Фиса – 1:0 в пользу француза.

Опубликовано: Алёна Майорова
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