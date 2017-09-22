Евгений Кафельников: «Шарапова больше американка, чем россиянка. Кто-то в этом сомневается?»

Бывшая первая ракетка мира рассказал, правда ли, что первую теннисную ракетку подарил его отец.

– То ли 90-й год, то ли 91-й, перед самым отъездом. Она тренировалась, ей было 3-4 года, и приходила на «Ривьеру» (сочинский парк с теннисными кортами – Sports.ru) со своим отцом, и я в то время тренировался, как раз перед моим отъездом в Москву.

Она приходила, стучала, я с ней несколько раз стучал, ее отец с моим дружил. Может быть, я не могу утверждать на 100%, что ракетку либо я, либо мой отец ей подарили. Но допускаю, что такая история действительно была.

– То есть можно сказать, что Кафельников дал Шараповой путевку в жизнь?

– Ну нет, я никому ничего не давал, она сама все заслужила, безусловно, благодаря своему отцу, который на свой страх и риск окунулся во все это.

– Ты имеешь в виду переезд в академию Ника [Боллетьери]?

– Безусловно, это нужно быть очень рисковым. В моем понимании нужно иметь очень большую волю, чтобы решиться на такой шаг – поехать в другую страну, практически в неопределенность. Это действительно заслуживает уважения, я это признаю.

– Шарапова больше американка или россиянка?

– Американка, конечно! Вы сомневаетесь?

– Да нет, я понимаю, что она сюда не вернется, будет жить там.

– Нет, я имею в виду, я сейчас к россиянам обращаюсь – вот кто-то в этом сомневается? У нее гражданство, весь ее быт, комфорт в Америке.

С пятилетнего возраста она там. Это все равно, что вы спросите у Саши Зверева-младшего, немец он или россиянин. Что он ответит?

– Ну немец, само собой.

– Конечно! Хотя он говорит по-русски, в семье общаются по-русски. Но он немец.

– Ситуация с вашим противостоянием с Шараповой. Вы так и не наладили отношения и не разговаривали, да?

– У нас, по большому счету, и не было никаких отношений. Мы никогда не переписывались, у меня никогда никаких ее координат не было. Все мое общение с ней было через ее агента, – сообщил Кафельников в интервью Василию Конову.

Из России уехала не только Шарапова, но и почти все топы. Тренироваться у нас тяжело, дорого и не с кем