Монфис отказался от wild card на «Мастерс» в Париже

52-я ракетка мира Гаэль Монфис отказался от wild card в основу турнира в Париже.

Причиной стала болезнь, из-за которой француз снялся с матча второго круга в Вене. Таким образом, организаторы «Мастерса» передали приглашение Артуру Риндеркнешу. В первом круге он сыграет с Томашем Махачем.