Монфис отказался от wild card на «Мастерс» в Париже
52-я ракетка мира Гаэль Монфис отказался от wild card в основу турнира в Париже.
Причиной стала болезнь, из-за которой француз снялся с матча второго круга в Вене.
Таким образом, организаторы «Мастерса» передали приглашение Артуру Риндеркнешу. В первом круге он сыграет с Томашем Махачем.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @FFTennis
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости