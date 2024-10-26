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Монфис отказался от wild card на «Мастерс» в Париже

52-я ракетка мира Гаэль Монфис отказался от wild card в основу турнира в Париже.

Причиной стала болезнь, из-за которой француз снялся с матча второго круга в Вене.

Таким образом, организаторы «Мастерса» передали приглашение Артуру Риндеркнешу. В первом круге он сыграет с Томашем Махачем.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @FFTennis
logoГаэль Монфис
logoATP
logoRolex Paris Masters
Артур Риндеркнеш
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