Гуанчжоу (WTA). 1/2 финала. Синякова сыграет с Данилович, Бронцетти встретится с Доулхайд

Катерина Синякова встретится с Ольгой Данилович в полуфинале в Гуанчжоу.

Сетка здесь. Guangzhou Open presented by AVATR Гуаньчжоу, Китай 21 октября – 27 октября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Полуфинал