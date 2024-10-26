Токио (WTA). 1/2 финала. Шнайдер сыграет с Циньвэнь Чжэн, Болтер – с Кенин

Диана Шнайдер встретится с Циньвэнь Чжэн в полуфинале в Токио.

Сетка здесь . Toray Pan Pacific Open Tennis Токио, Япония 21 октября – 27 октября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Полуфинал