  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Не могу бить мощно этими мячами», «они подходят тому игроку». Ну же, просто играй». Рууд раскритиковал теннисистов, которые жалуются на мячи
10

«Не могу бить мощно этими мячами», «они подходят тому игроку». Ну же, просто играй». Рууд раскритиковал теннисистов, которые жалуются на мячи

Каспер Рууд раскритиковал игроков, которые недовольны мячами на турнирах.

«Игроки все время жалуются на мячи. Я устаю от «ох, я чувствую локоть», чувствую то, это. «Не могу ударить сильно», «они подходят тому игроку». Ну же, просто играй.

Смешно, что некоторые приезжают на пять дней раньше, чтобы потренироваться. И я так часто делаю, если не еду сразу с другого турнира. Они перетягивают 28 ракеток, чтобы найти нужную натяжку. Выходят в четвертый круг и жалуются на мячи. Но последние девять дней они были одинаковыми. Зачем жаловаться на них судье сейчас? Что он должен поменять? «Ага, сейчас позвоню в Dunlop, пусть они пришлют банку мячей для вас». В чем смысл? Просто в том, чтобы сделать драму из ничего?», – сказал Рууд в подкасте Nothing Major.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
logoATP
logoКаспер Рууд
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хачанов о серии побед из 7 матчей: «Я выигрываю, потому что чувствую себя счастливым»
2 минуты назад
Базель (ATP). 1/2 финала. Руне поборется с Мпетши Перрикаром, Шелтон – с Фисом
232 минуты назад
Базель (ATP). Рублев уступил Шелтону, Циципас, Шаповалов выбыли, Руне вышел в 1/2 финала
9340 минут назад
Вена (ATP). Де Минаур играет с Меньшиком, Хачанов, Дрэйпер вышли в 1/2 финала, Зверев выбыл
3047 минут назадLive
Шаповалов попал мячом в голову судье на вышке в 1/4 финала в Базеле
250 минут назадВидео
Хачанов вышел в 1/2 финала на втором турнире подряд
10сегодня, 19:18
Париж (ATP). Медведев попал в одну половину с Алькарасом и может сыграть с Хачановым в 3-м круге, Синнер начнет матчем против Шелтона или Оже-Альяссима
10сегодня, 18:19
Музетти обыграл Зверева второй раз в сезоне. Это единственные победы итальянца над топ-5
3сегодня, 17:47
Шелтон о матче с Фисом в Базеле: «Покажи мне что-нибудь, Артур»
4сегодня, 16:59Фото
Шелтон в матче с Рублевым прервал серию из пяти поражений от игроков из топ-10 и вышел в 1/2 финала в Базеле
2сегодня, 16:32
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
2сегодня, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14