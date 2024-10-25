«Не могу бить мощно этими мячами», «они подходят тому игроку». Ну же, просто играй». Рууд раскритиковал теннисистов, которые жалуются на мячи
Каспер Рууд раскритиковал игроков, которые недовольны мячами на турнирах.
«Игроки все время жалуются на мячи. Я устаю от «ох, я чувствую локоть», чувствую то, это. «Не могу ударить сильно», «они подходят тому игроку». Ну же, просто играй.
Смешно, что некоторые приезжают на пять дней раньше, чтобы потренироваться. И я так часто делаю, если не еду сразу с другого турнира. Они перетягивают 28 ракеток, чтобы найти нужную натяжку. Выходят в четвертый круг и жалуются на мячи. Но последние девять дней они были одинаковыми. Зачем жаловаться на них судье сейчас? Что он должен поменять? «Ага, сейчас позвоню в Dunlop, пусть они пришлют банку мячей для вас». В чем смысл? Просто в том, чтобы сделать драму из ничего?», – сказал Рууд в подкасте Nothing Major.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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