39-летний Вавринка: «Не вижу причины, по которой я должен прекратить играть»

Стэн Вавринка ответил, планирует ли в ближайшее время завершить карьеру.

Швейцарцу 39 лет, сейчас он 169-я ракетка мира.

«Моим планом всегда было продолжать играть. [С учетом того], как я себя чувствую с точки зрения тенниса и физической формы, уровня, которого я достиг.

Но, конечно, есть реальность с результатами и рейтингом. Если у меня больше не будет возможности играть на крупных турнирах и тех, которые мне всегда нравились, это может повлиять на мою мотивацию. Пока это не тот случай.

Конечно, играть все время только на wild card – не моя цель. Очевидно, что мне нужно сделать все возможное, чтобы снова подняться в рейтинге. Для этого надо будет действовать правильно, чтобы я смог выбирать турниры, которые хочу играть. Но моя страсть к теннису не слабеет.

Я убежден, что у меня есть все, чтобы в следующем году играть очень хорошо. Я не говорю, что я снова войду в топ-10, но то, как я играл и чувствовал себя на корте последние несколько недель, подстегивает меня продолжать работать. Даже если я проигрываю, я все равно показываю сильный теннис.

Я все еще живу той же мечтой, которая была у меня в детстве. Не вижу причины, по которой я должен прекратить играть».