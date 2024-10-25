Шнайдер вышла в пятый полуфинал с июня
Диана Шнайдер прошла в полуфинал WTA 500 в Токио на отказе Саяки Исии.
Россиянка сыграет за выход в финал пятый раз с июня и шестой в сезоне. В последних двух полуфиналах она уступила.
В Токио Шнайдер поборется с Циньвэнь Чжэн, с которой ранее никогда не встречалась или с Лейлой Фернандес, которой уступает в личном противостоянии 0:2.
Опубликовано: Алёна Майорова
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