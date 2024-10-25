Шнайдер вышла в пятый полуфинал с июня

Диана Шнайдер прошла в полуфинал WTA 500 в Токио на отказе Саяки Исии.

Россиянка сыграет за выход в финал пятый раз с июня и шестой в сезоне. В последних двух полуфиналах она уступила.

В Токио Шнайдер поборется с Циньвэнь Чжэн, с которой ранее никогда не встречалась или с Лейлой Фернандес, которой уступает в личном противостоянии 0:2.