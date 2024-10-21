Пятая ракетка мира Елена Рыбакина проводит 90-ю подряд неделю в топ-10.

Казахстанка вошла в десятку в январе 2023 года – и с тех пор оттуда не выпадала. В июне 2023-го она поднималась на наивысшую в карьере третью строчку рейтинга WTA.

В топ-10 женского тура – две дочки миллиардеров. А какие родители у остальных?