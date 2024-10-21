Джокович снялся с «Мастерса» в Париже
Новак Джокович не будет защищать титул на «Мастерсе» в Париже.
37-летний серб пропустит турнир впервые с 2020 года. За карьеру он семь раз побеждал в Париже.
Джокович – шестой в чемпионской гонке и пока не отобрался на итоговый турнир в Турине.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: SportKlub
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