Арина Соболенко: «№1... Посмотрим, на сколько в этот раз»
Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» Арина Соболенко отреагировала на то, что снова стала первой ракеткой мира.
«№1... Посмотрим, на сколько в этот раз 🙌🤞❤️», – твитнула белоруска.
Соболенко возглавила рейтинг второй раз в карьере, прошлой осенью она провела на первой строчке восемь недель.
Кто сыграет на итоговом WTA – последнем важном турнире сезона?
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @SabalenkaA
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