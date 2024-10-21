1

Арина Соболенко: «№1... Посмотрим, на сколько в этот раз»

Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» Арина Соболенко отреагировала на то, что снова стала первой ракеткой мира.

«№1... Посмотрим, на сколько в этот раз 🙌🤞❤️», – твитнула белоруска.

Соболенко возглавила рейтинг второй раз в карьере, прошлой осенью она провела на первой строчке восемь недель.

Кто сыграет на итоговом WTA – последнем важном турнире сезона?

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @SabalenkaA
рейтинги
logoWTA
logoАрина Соболенко
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионская гонка ATP. Пол обошел Димитрова и поднялся в топ-10
10 минут назад
Гуанчжоу (WTA). 1-й круг. Голубич встретится с Кристиан, Эрика Андреева, Шрамкова выбыли
26 минут назад
Дарья Касаткина: «Очень рада, что Мирра появилась в туре. Слава богу, что только сейчас, а не лет на пять раньше»
136 минут назад
Токио (WTA). Андрееску встретится с Ямагути, Грачева вышла во 2-й круг, Кудерметова, Фрех выбыли
3сегодня, 08:25
Рейтинг ATP. Хачанов вернулся в топ-25, Котов выпал из топ-70, Карацев – из топ-300
1сегодня, 08:23
Мирра о поражении от Касаткиной в финале Нинбо: «Поздравляю эту сучку, ты однозначно показала отличный теннис 🙄🥲»
13сегодня, 07:24Фото
Рейтинг WTA. Соболенко обошла Швентек и стала №1, Касаткина вернулась в топ-10, Мирра Андреева обновила личный рекорд
10сегодня, 06:49
Баутиста-Агут после победы на турнире в Антверпене:  «Я заслужил такую неделю»
4вчера, 20:27
Вим Фиссетт: «Возможно, Швентек – лучшая теннисистка всех времен»
29вчера, 20:04
Григор Димитров: «Три раза я почти завершил карьеру»
9вчера, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51