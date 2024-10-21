Арина Соболенко: «№1... Посмотрим, на сколько в этот раз»

Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» Арина Соболенко отреагировала на то, что снова стала первой ракеткой мира.

«№1... Посмотрим, на сколько в этот раз 🙌🤞❤️», – твитнула белоруска.

Соболенко возглавила рейтинг второй раз в карьере, прошлой осенью она провела на первой строчке восемь недель.

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