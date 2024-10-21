Рейтинг ATP. Хачанов вернулся в топ-25, Котов выпал из топ-70, Карацев – из топ-300
Чемпион турнира в Алматы Карен Хачанов вернулся в топ-25, финалист Габриэль Диалло обновил лучший рейтинг.
Павел Котов не защитил финал в Стокгольме и опустился на 16 строчек.
У Аслана Карацева сгорели очки за прошлогодний финал в Токио, и он выпал из топ-300.
Положение на 21 октября 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11920
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|7120
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6795
|4 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|6210
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|5530
|6 (6)
|Тэйлор Фриц (США)
|4380
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4150
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3890
|9 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3735
|10 (9)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3570
|24 (26)
|Карен Хачанов (Россия)
|1985
|45 (60)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|1146
|52 (41)
|Гаэль Монфис (Франция)
|1010
|60 (58)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|888
|72 (85)
|Александр Вукич (Австралия)
|759
|75 (59)
|Павел Котов (Россия)
|745
|87 (118)
|Габриэль Диалло (Канада)
|662
|98 (88)
|Тиаго Монтейро (Бразилия)
|606
|169 (217)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|343
|316 (139)
|Аслан Карацев (Россия)
|163
Опубликовала: Любовь Энина
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