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Рейтинг ATP. Хачанов вернулся в топ-25, Котов выпал из топ-70, Карацев – из топ-300

Чемпион турнира в Алматы Карен Хачанов вернулся в топ-25, финалист Габриэль Диалло обновил лучший рейтинг.

Павел Котов не защитил финал в Стокгольме и опустился на 16 строчек.

У Аслана Карацева сгорели очки за прошлогодний финал в Токио, и он выпал из топ-300.

PIF ATP Rankings

Положение на 21 октября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11920
2 (2) Александр Зверев (Германия) 7120
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 6795
4 (4) Новак Джокович (Сербия) 6210
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 5530
6 (6) Тэйлор Фриц (США) 4380
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4150
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3890
9 (10) Григор Димитров (Болгария) 3735
10 (9) Алекс де Минаур (Австралия) 3570
24 (26) Карен Хачанов (Россия) 1985
45 (60) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 1146
52 (41) Гаэль Монфис (Франция) 1010
60 (58) Роман Сафиуллин (Россия) 888
72 (85) Александр Вукич (Австралия) 759
75 (59) Павел Котов (Россия) 745
87 (118) Габриэль Диалло (Канада) 662
98 (88) Тиаго Монтейро (Бразилия) 606
169 (217) Стэн Вавринка (Швейцария) 343
316 (139) Аслан Карацев (Россия) 163
Опубликовала: Любовь Энина
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Габриэль Диалло
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