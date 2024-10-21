Рейтинг ATP. Хачанов вернулся в топ-25, Котов выпал из топ-70, Карацев – из топ-300

Чемпион турнира в Алматы Карен Хачанов вернулся в топ-25, финалист Габриэль Диалло обновил лучший рейтинг.

Павел Котов не защитил финал в Стокгольме и опустился на 16 строчек.

У Аслана Карацева сгорели очки за прошлогодний финал в Токио, и он выпал из топ-300.

PIF ATP Rankings

Положение на 21 октября 2024