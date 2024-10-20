36-летний Баутиста-Агуст выиграл первый титул за два года
Роберто Баутиста-Агут выиграл турнир ATP 250 в Антверпене. В финале он победил Иржи Лехечку – 7:5, 6:1.
36-летний испанец не брал титулов с 2022-го. Для Баутиста-Агута он стал 12-м в карьере.
В понедельник испанец вернется в топ-50 впервые с октября прошлого года.
Опубликовано: Алёна Майорова
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