Ламенс выиграла первый титул в карьере

125-я ракетка мира Сюзан Ламенс в финале турнира WTA 250 в Осаке победила Кимберли Биррелл – 6:0, 6:4.

25-летняя нидерландка впервые в карьере выиграла титул WTA. В основную сетку Ламенс, попала через квалификацию, как и ее соперница в финале. До этой недели нидерландка никогда не проходила на турнирах дальше четвертьфинала.

В понедельник Ламенс впервые войдет в топ-100.