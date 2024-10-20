Ламенс выиграла первый титул в карьере
125-я ракетка мира Сюзан Ламенс в финале турнира WTA 250 в Осаке победила Кимберли Биррелл – 6:0, 6:4.
25-летняя нидерландка впервые в карьере выиграла титул WTA. В основную сетку Ламенс, попала через квалификацию, как и ее соперница в финале. До этой недели нидерландка никогда не проходила на турнирах дальше четвертьфинала.
В понедельник Ламенс впервые войдет в топ-100.
Опубликовано: Алёна Майорова
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