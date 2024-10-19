Хачанов впервые с 2018-го вышел в два финала за сезон
26-я ракетка мира Карен Хачанов обыграл №85 Александра Вукича в полуфинале в Алматы – 6:7(3), 6:3, 6:4.
В решающем сете Хачанов вел 5:1 и не подал на матч при счете 5:2.
Хачанов вышел в финал второй раз в сезоне (титул в Дохе) и девятый раз в карьере. Для него это первый финал в зале с победного «Мастерса» в Париже в 2018-м.
Это второй раз, когда у Хачанова больше одного финала на уровне ATP за сезон. Первый был в 2018-м, когда в трех финалах он выиграл три титула.
Завтра он поборется с Габриэлем Диалло, у которого ведет 1:0 в личных встречах.
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости