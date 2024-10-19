Хачанов впервые с 2018-го вышел в два финала за сезон

26-я ракетка мира Карен Хачанов обыграл №85 Александра Вукича в полуфинале в Алматы – 6:7(3), 6:3, 6:4.

В решающем сете Хачанов вел 5:1 и не подал на матч при счете 5:2.

Хачанов вышел в финал второй раз в сезоне (титул в Дохе) и девятый раз в карьере. Для него это первый финал в зале с победного «Мастерса» в Париже в 2018-м.

Это второй раз, когда у Хачанова больше одного финала на уровне ATP за сезон. Первый был в 2018-м, когда в трех финалах он выиграл три титула.

Завтра он поборется с Габриэлем Диалло, у которого ведет 1:0 в личных встречах.