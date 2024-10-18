Касаткина о камбэке в матче с Путинцевой: «Сегодня все решила психология»

Дарья Касаткина прокомментировала камбэк в матче с Юлией Путинцевой в Нинбо.

В третьем сете россиянка отыграла подачу на матч при счете 4:5, а на тай-брейке – двойной матчбол при 4:6. В итоге она победила 6:4, 1:3, 7:6(6).

«Не знаю. Понятия не имею. В третьем сете я все время проигрывала – 0:2, 2:4, она подавала на матч, у нее были матчболы на тай-брейке. Я никак не могла попасть подачей в корт (на тай-брейке Касаткина допустила три двойных ошибки – Спортс’’).

Но каким-то образом мне удалось пройти этот очень сложный матч. Сегодня все решила психология. Конечно, от физики тоже многое зависело – потому что приходилось бегать по всему корту.

Сейчас я немного уничтожена, но все нормально (смеется)», – сказала Касаткина в интервью на корте.