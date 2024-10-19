Новак Джокович: «Хочу быть для детей отцом в полном смысле слова, а не Новаком Джоковичем, который где-то далеко»

Новак Джокович рассказал, что для него главное в отношениях с детьми.

– Ваши дети уже понимают, как к вам относятся в мире и чего вы добились в спорте?

– Думаю, они понимают больше, чем раньше, особенно сын. Ему почти 10 лет. Он редко играет в теннис, но ему нравится. Еще ему нравятся баскетбол, легкая атлетика, лыжи.

Я занимался лыжами в детстве и участвовал в соревнованиях, потому что отец был лыжником, все в семье катались на лыжах. Поэтому, когда я был маленьким, мы много времени проводили в горах. Я люблю снег, люблю надевать лыжные ботинки. А прошлой зимой я катался вместе с сыном. Он выиграл соревнования: участвовало около 30 детей, и он впервые победил в гонке. Он очень собой гордился. Сказал: «Я хочу остаться в горах, я нашел свой спорт».

Важно, чтобы они видели во мне отца в полном смысле слова: отца, который рядом, следит за режимом дня, укладывает их спать, встает вместе с ними по утрам, отводит их в школу, говорит с ними о жизни, играет с ними. Я хочу быть для них именно таким отцом, а не Новаком Джоковичем, который где-то далеко. И я делаю все, чтобы у нас были именно такие отношения, и, кажется, все в порядке, но я не знаю. Наверное, и не узнаю, пока они не вырастут, но они понимают, что происходит.

В этом году на Олимпиаде я выиграл золото для Сербии, и это был самый эмоциональный момент в моей карьере. А когда я увидел жену и детей на трибуне, то еще сильнее расчувствовался. Это был идеальный сценарий, как в голливудском фильме. Разве я могу просить Бога о большем?