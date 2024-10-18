Хачанов впервые с февраля вышел в полуфинал ATP

Карен Хачанов обыграл Бейбита Жукаева в четвертьфинале в Алматы – 6:2, 6:4.

Россиянин 23-й раз вышел в полуфинал ATP . Последний раз он доходил до этой стадии на февральском турнире в Дохе, где в итоге взял титул.

За место в финале Хачанов сыграет с Александром Вукичем .