Хачанов впервые с февраля вышел в полуфинал ATP
Карен Хачанов обыграл Бейбита Жукаева в четвертьфинале в Алматы – 6:2, 6:4.
Россиянин 23-й раз вышел в полуфинал ATP. Последний раз он доходил до этой стадии на февральском турнире в Дохе, где в итоге взял титул.
За место в финале Хачанов сыграет с Александром Вукичем.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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