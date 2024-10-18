Диалло впервые вышел в полуфинал ATP и дебютирует в топ-100
118-я ракетка мира Габриэль Диалло в четвертьфинале в Алматы обыграл №23 Алехандро Табило – 3:6, 6:3, 6:4. Он впервые в карьере обыграл соперника из топ-50 и вышел в полуфинал ATP.
За счет этого результата 23-летний канадец дебютирует в топ-100.
В полуфинале Диалло сыграет с Александром Шевченко или Франсиско Серундоло.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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