Диалло впервые вышел в полуфинал ATP и дебютирует в топ-100

118-я ракетка мира Габриэль Диалло в четвертьфинале в Алматы обыграл №23 Алехандро Табило – 3:6, 6:3, 6:4. Он впервые в карьере обыграл соперника из топ-50 и вышел в полуфинал ATP .

За счет этого результата 23-летний канадец дебютирует в топ-100.

В полуфинале Диалло сыграет с Александром Шевченко или Франсиско Серундоло .