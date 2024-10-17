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Синнер о победе над Джоковичем в Эр-Рияде: «Обычно я довольно спокоен. Сегодня я все же понервничал»

Янник Синнер поделился эмоциями после выхода в финал «Шлема шести королей».

Сегодня он обыграл Новака Джоковича – 6:2, 6:7(0), 6:4.

– Несколько дней назад мы играли финал в Шанхае. Мы оба немного устали и допускали ошибки. Нам всем нравится здесь играть. Спасибо всем, кто пришел. Ради этого мы здесь.

– При счете 4:3 у вас было несколько неудачных смэшей, и вы проиграли свою подачу, но это совсем не выбило вас из колеи.

– Возможно так выглядело со стороны. Внутри я немного занервничал... Это нормально. Игра быстро меняется. Я пробил несколько смэшей, но он удачно ответил. Я просто старался как можно быстрее переключиться.

Я доволен тем, как провел матч. Посмотрим, что будет в субботу. Надеюсь, получится интересный матч. Ради этого мы все здесь.

Мы все стараемся повышать свой уровень и как можно лучше играть каждое очко. Мы очень серьезно относимся к этому турниру, стараемся прибавлять, в том числе и для следующих матчей. Мы хорошо знаем игру друг друга.

– В этом сезоне вы выиграли семь турниров, свои первые два «Шлема», закончите год первым. Вы всегда так спокойны?

– Обычно я довольно спокоен. Сегодня я все же понервничал. Когда я немного уставший, мне бывает трудно совладать с собой.

Здорово, что в субботу у меня есть еще один шанс. Возможно, я буду не очень свеж, но постараюсь сделать все, что в моих силах. Мы постараемся устроить для вас интересное шоу.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
logoНовак Джокович
logoATP
logoЯнник Синнер
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