Карацев подвернул ногу и упустил брейк в решающем сете матча с Шевченко. По итогам недели он выпадет из топ-300

139-я ракетка мира Аслан Карацев подвернул ногу во втором круге турнира в Алматы против Александра Шевченко . Россиянин вел 6:3 на тай-брейке второго сета, но в этот момент подвернул левый голеностоп, упал, и ему несколько минут оказывали помощь.

После этого он выиграл тай-брейк и между сетами взял полноценный медперерыв. В итоге он уступил 1:6, 7:6(5), 5:7, хотя вел с брейком в решающем сете.

По итогам недели Карацев опустится минимум на 177 строчек и выпадет из топ-300 – у него сгорят очки за прошлогодний финал «пятисотника» в Токио.