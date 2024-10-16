Карацев подвернул ногу и упустил брейк в решающем сете матча с Шевченко. По итогам недели он выпадет из топ-300
139-я ракетка мира Аслан Карацев подвернул ногу во втором круге турнира в Алматы против Александра Шевченко. Россиянин вел 6:3 на тай-брейке второго сета, но в этот момент подвернул левый голеностоп, упал, и ему несколько минут оказывали помощь.
После этого он выиграл тай-брейк и между сетами взял полноценный медперерыв. В итоге он уступил 1:6, 7:6(5), 5:7, хотя вел с брейком в решающем сете.
По итогам недели Карацев опустится минимум на 177 строчек и выпадет из топ-300 – у него сгорят очки за прошлогодний финал «пятисотника» в Токио.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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