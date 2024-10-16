Циньвэнь Чжэн снялась с турнира в Нинбо
Седьмая ракетка мира Циньвэнь Чжэн снялась с «пятисотника» в Нинбо из-за травмы.
«Очень жаль сниматься с Нинбо, потому что мне очень нравится этот турнир. Но после того, как я подряд сыграла на China Open и в Ухане, у меня появились некоторые травмы и болезненные ощущения. Увидимся в следующем году», – заявила китаянка.
В основе Чжэн заменит Жаклин Кристиан, уступившая в полуфинале квалификации. Все финалистки ранее уже попали в сетку лаки-лузерами.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @wtaningboopen
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