Циньвэнь Чжэн снялась с турнира в Нинбо

Седьмая ракетка мира Циньвэнь Чжэн снялась с «пятисотника» в Нинбо из-за травмы.

«Очень жаль сниматься с Нинбо, потому что мне очень нравится этот турнир. Но после того, как я подряд сыграла на China Open и в Ухане, у меня появились некоторые травмы и болезненные ощущения. Увидимся в следующем году», – заявила китаянка.

В основе Чжэн заменит Жаклин Кристиан, уступившая в полуфинале квалификации. Все финалистки ранее уже попали в сетку лаки-лузерами.