Хуркач снялся с «пятисотника» в Базеле

Хуберт Хуркач снялся с турнира ATP 500 в Базеле из-за травмы колена.

Поляк – прошлогодний финалист турнира, у него сгорят 300 очков. Ранее он пропустил «Мастерс» в Шанхае.

Место Хуркача в сетке займет Фабиан Марожан.