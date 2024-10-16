Хуркач снялся с «пятисотника» в Базеле
Хуберт Хуркач снялся с турнира ATP 500 в Базеле из-за травмы колена.
Поляк – прошлогодний финалист турнира, у него сгорят 300 очков. Ранее он пропустил «Мастерс» в Шанхае.
Место Хуркача в сетке займет Фабиан Марожан.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
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