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Хуркач снялся с «пятисотника» в Базеле

Хуберт Хуркач снялся с турнира ATP 500 в Базеле из-за травмы колена.

Поляк – прошлогодний финалист турнира, у него сгорят 300 очков. Ранее он пропустил «Мастерс» в Шанхае.

Место Хуркача в сетке займет Фабиан Марожан.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
травмы
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