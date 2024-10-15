Антверпен (ATP). 2-й круг. Де Минаур встретится с Карбаллесом Баэной, Оже-Альяссим – с Фучовичем, Баутиста- Агут – с Этчеверри
Феликс Оже-Альяссим поборется с Мартоном Фучовичем во 2-м круге в Антверпене.
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European Open
Антверпен, Бельгия
14 – 20 октября 2024
ATP 250
Призовой фонд – 690 135 евро
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
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