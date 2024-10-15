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Осака (WTA). 2-й круг. Бузкова встретится с Богдан, Коччаретто – с Ито, Дарт – с Таусон

Мари бузкова сыграет с Аной Богдан во втором круге в Осаке.

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Kinoshita Group Japan Open

Осака, Япония

14 октября – 20 октября 2024

WTA 250

Призовой фонд – 267 080 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
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logoJapan Women's Open Championships
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