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Сафиуллин подавал на матч, но уступил в 1-м круге турнира в Алматы

Роман Сафиуллин уступил Адриану Маннарино в первом круге ATP 250 в Алматы со счетом 7:5, 6:7(4), 3:6.

Во втором сете россиянин подавал на матч про счете 5:3, но взял только одно очко в гейме.

Опубликовано: Алёна Майорова
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logoАдриан Маннарино
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