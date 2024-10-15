Сафиуллин подавал на матч, но уступил в 1-м круге турнира в Алматы
Роман Сафиуллин уступил Адриану Маннарино в первом круге ATP 250 в Алматы со счетом 7:5, 6:7(4), 3:6.
Во втором сете россиянин подавал на матч про счете 5:3, но взял только одно очко в гейме.
Опубликовано: Алёна Майорова
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости