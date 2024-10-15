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Арина Соболенко: «Чтобы играть на самом высоком уровне, важны небольшие передышки. Главное – баланс»

Арина Соболенко рассказала, как поменялся ее подход к игре.

«Я сильно прибавила. Я могу завершить розыгрыш у сетки. У меня в запасе несколько вариантов. Я говорю себе, что если нет возможности забить, то можно сыграть слайсом, дропшотом, пойти к сетке.

Я напоминаю себе, что у меня большой арсенал, а не только мощные удары.

Мне нравится тренировать эту вариативность, потому что я знаю, насколько она полезна. Я знаю, что не разучусь сильно бить по мячу. Если я смогу сочетать мощь с другими ударами, то буду дополнительно давить на соперницу».

До конца сезона Соболенко сыграет только на итоговом турнире WTA, который начнется 2 ноября.

«Главное – баланс, потому что мы много играем в течение года. Это множество трудных битв, сложностей, которые нужно преодолевать. Это множество испытаний. Чтобы играть на самом высоком уровне, важны небольшие передышки: на турнире ты выкладываешься по полной, а потом немного отдыхаешь, и все начинается заново. Думаю, все это приходит с опытом, ты начинаешь лучше понимать саму себя.

Не знаю, как мне удалось изменить свое мышление, потому что два-три года назад я была совсем другим игроком».

Соболенко – почти первая ракетка мира! До Швентек – 69 очков

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
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logoАрина Соболенко
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