Соболенко – почти первая ракетка мира! До Швентек – 69 очков

После победы Арины Соболенко на US Open ее отставание от Иги Швентек в рейтинге сократилось до 2169 очков.

С тех пор Швентек пропустила всю азиатскую серию и потеряла очки за прошлогодний титул в Пекине. А Соболенко в воскресенье победила в Ухане, обыграв в финале Циньвэнь Чжэн – 6:3, 5:7, 6:3.

В итоге в понедельник отставание Соболенко от №1 составит всего 69 очков.

Так что судьба первой строчки рейтинга, как и в прошлом году, решится на итоговом турнире WTA в начале ноября (ни Швентек, ни Соболенко до него играть больше не планируют). Тогда на итоговый лидером приехала Соболенко, но отдала Швентек вершину рейтинга в личной встрече в полуфинале.

С учетом того, что Швентек там придется защищать максимальные 1500 очков, у Соболенко есть реальный шанс завершить сезон первой ракеткой мира. Правда, большого внимания этой борьбе она не уделяет:

«Я не из тех, кто сосредоточен на рейтинге. Конечно, мне этого очень хочется, это одна из моих целей. Но в прошлом я усвоила, что если зациклиться на рейтинге или на защите очков, то из-за давления все может пойти не так. Поэтому я предпочитаю сосредоточиться на себе».

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Соболенко очень любит турнир в Ухане – после финала с Чжэн ее баланс составляет 17:0, она взяла третий титул. Но с китаянкой было непросто.

Арина выиграла у нее предыдущие три матча, ни в одном из них не отдав подачу и проигрывая не больше пяти геймов.

В этот раз она отдала 13 геймов – столько же, сколько в трех предыдущих матчах. А подачу проиграла пять раз.

Временами она не справлялась с мощью ударов и приемов китаянки. Временами она допускала ошибки под давлением. Но в целом, как и во многих других матчах в этом сезоне, ее мощь и стабильность в нужный момент включились – и принесли титул.

Хотя разница между соперницами была совсем крошечной.

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Соболенко выиграла четвертый титул в этом сезоне – больше только у Швентек (5).

А в чемпионской гонке, где учитываются очки только этого сезона, Арина уже обходит польку больше чем на 800.

Фото: Gettyimages.ru /Wang He