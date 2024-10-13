Соболенко о возможности стать №1: «Посмотрим после итогового турнира, буду ли я достаточно хороша, чтобы стать первой ракеткой мира»
Арина Соболенко прокомментировала отрыв в 69 очков от Иги Швентек.
Белоруска заработала 1000 очков за победу на турнире в Ухане.
«Рейтинг сейчас очень плотный. Очень приятно это видеть. Конечно, я всегда говорила, что [первая строчка рейтинга] – одна из целей. Но я предпочитаю концентрироваться на себе и упорно работать.
Посмотрим после итогового турнира буду ли я достаточно хороша, чтобы стать первой ракеткой мира».
Соболенко – почти первая ракетка мира! До Швентек – 69 очков
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
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