Соболенко о возможности стать №1: «Посмотрим после итогового турнира, буду ли я достаточно хороша, чтобы стать первой ракеткой мира»

Арина Соболенко прокомментировала отрыв в 69 очков от Иги Швентек.

Белоруска заработала 1000 очков за победу на турнире в Ухане.

«Рейтинг сейчас очень плотный. Очень приятно это видеть. Конечно, я всегда говорила, что [первая строчка рейтинга] – одна из целей. Но я предпочитаю концентрироваться на себе и упорно работать.

Посмотрим после итогового турнира буду ли я достаточно хороша, чтобы стать первой ракеткой мира».

Соболенко – почти первая ракетка мира! До Швентек – 69 очков