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  • Даниил Медведев: «Кто-то в Head мне рассказывал, что во время ковида поставлять мячи из Китая не могли, они начали искать другие способы, и мячи стали хуже, дешевле»
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Даниил Медведев: «Кто-то в Head мне рассказывал, что во время ковида поставлять мячи из Китая не могли, они начали искать другие способы, и мячи стали хуже, дешевле»

Даниил Медведев высказался о том, как изменившиеся мячи повлияли на его игру.

– Я обратила внимание, что ты очень часто упоминаешь 2019 год. Для меня это такая история ностальгии. Почему ты его вспоминаешь и считаешь ли ты 2019 год каким-то определяющим для тебя?

– Нет, я даже не знал, может быть, правда, может быть, нет. Но я считаю, что моя игра сильно поменялась. И я пытаюсь понять, поменялась ли она, потому что я меняюсь, мы разные вещи отрабатываем, я по-другому играю, может быть, по-другому двигаюсь, много может быть разных причин, – или поменялось что-то не от меня зависящее.

– Что ты имеешь в виду?

– Мячи, потому что действительно есть игроки, я уж не знаю, много – немного, которые считают, что во время ковида компаниям было тяжело производить мячи, которые вроде бы все производятся в Китае, я так понимаю, по крайней мере, производились. Соответственно, они начали искать другие способы.

Я с Tecnifibre никогда насчет мячей не работал, но кто-то в Head мне рассказывал, что из Китая им поставлять мячи не могли, они начали искать другие способы, и мячи стали хуже, дешевле на время ковида. Есть такая теория заговора, что потом они подумали: «А зачем нам делать их дороже, лучше, если и так нормально».

Есть разные удары, вот берем мелкий пример: когда я слева играю кроссом. Если посмотреть опять же 2019-й, 2020 год, то очень часто получалось так, что я этим ударом выбивал соперника и мог, допустим, пойти к сетке, что я редко делаю, и завершить с лета. Сейчас у меня ощущение, что, чтобы я смог слева кого-то выбить этими мячами, которые как игрушка плюшевая, и пойти при этом к сетке, должно что-то невероятное произойти. Или я стал играть слабее, чуть менее точно, что тоже возможно, или реальность в том, что мячи другие, потому что я не думаю, что корты другие.

Я не знаю, поэтому я иногда вспоминаю, чтобы понять, что было по-другому, но, как бы то ни было, главное – приноравливаться к тому, что есть, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал &laquo;Больше!&raquo;
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