Медведев в матче с Синнером вызывал физио из-за проблем с правым плечом
Даниил Медведев испытывал проблемы с правым плечом в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае против Янника Синнера (1:6, 4:6).
Он вышел на матч с тейпами, а в перерыве между сетами Медведев вызывал на корт физио.
В четвертом круге Медведев брал из-за боли в плече медицинский таймаут.
Опубликовала: Любовь Энина
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