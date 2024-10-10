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Медведев в матче с Синнером вызывал физио из-за проблем с правым плечом

Даниил Медведев испытывал проблемы с правым плечом в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае против Янника Синнера (1:6, 4:6).

Он вышел на матч с тейпами, а в перерыве между сетами Медведев вызывал на корт физио.

В четвертом круге Медведев брал из-за боли в плече медицинский таймаут.

Опубликовала: Любовь Энина
травмы
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